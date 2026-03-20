Der SV Herschweiler-Pettersheim ist weiter im Rennen um den Aufstieg. Die junge Mannschaft steckt in einem Neuaufbau, die Ziele sind realistisch.

Der SV Herschweiler-Pettersheim hat in der B-Klasse Nord immer noch Außenseiterchancen auf den Aufstieg, der für die junge Truppe gleichwohl keinerlei Muss ist. Man hat sich ein anderes Ziel gesetzt und hofft am Wochenende auf einen erneuten Derbysieg.

Am Saisonende heißt es (maximal) zwei aus vier. Der SV Herschweiler-Pettersheim wird mit 41 Punkten aus 19 Spielen derzeit auf dem vierten Rang in der Tabelle geführt. Davor liegen die SG Hüffler/ Wahnwegen (20/47), die SG Hirsau (21/50) sowie Spitzenreiter SG Pfeffelbach/ Konken/EDO (21/52).

„Wir stehen eigentlich besser da als erwartet. Unser Ziel war ganz klar, den Umbruch durchzuführen. Man darf ja nicht vergessen, dass drei Viertel der Mannschaft erst aus der A-Jugend entwachsen sind. Insofern sind wir absolut im Soll, eher sogar etwas darüber“, konstatiert Spielertrainer Maximilian Schmöger.

Dass man zum jetzigen Zeitpunkt noch eine Rolle im Aufstiegskampf spielen würde, hatte man nicht erwarten können. Schmöger indes glaubt auch nicht, dass sein Team dort noch ernsthaft wird eingreifen können: „Wenn man es realistisch sieht, können wir vielleicht noch einen Platz nach oben klettern. Wir haben uns zum Ziel gesetzt, mehr Punkte als in der Vorrunde holen zu wollen.“ Das Vorhaben indes dürfte durchaus machbar sein, nach 14 Partien und 28 Punkten in der ersten Saisonhälfte (eine Nachholbegegnung steht noch aus) sind es in der Rückrunde nun schon 13 Zähler aus fünf Begegnungen.

Derby am Sonntag

Im Heimspiel gegen die SG Hüffler/Wahnwegen kann der SVHP am Sonntag einem weiteren Aufstiegsaspiranten in die Suppe spucken. Schon das Hinspiel ging mit 3:2 an die Schmöger-Elf. „Es ist ein Heimspiel, ein Derby. Natürlich wollen wir das gewinnen. Dazu müssen wir aber die gleiche Leidenschaft und den gleichen Willen wie in Hüffler zeigen, um das Spiel auf unsere Seite zu ziehen. Ich tippe auf einen 2:1-Heimsieg“, so Schmöger, der im Kontrahenten allerdings „den klaren Favoriten“ sieht, weil dieser „viel mehr Erfahrung hat als wir und auch eine gewisse Qualität vorweisen kann.“ Personell kann Maximilian Schmöger am Sonntag nahezu auf den kompletten Kader zurückgreifen, denn „mit Ausnahme von ein, zwei Verletzten sind alle an Bord.“