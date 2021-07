Die spontan aufgelegte sommerliche Veranstaltungsreihe Summer-Weekends, soll ein Ausgleich für das entfallene St. Wendeler Stadtfest und das Festival der Straßenzauberer sein – und verbindet die Inhalte dieser: Musik und Zauberer.

„Statt“-Stadtfest nennt St. Wendel die Summer-Weekends, die im August mit Musik und Zauberei in der Mott auf dem Oberdeck der City-Garage aufwarten. Den Anfang machen am Freitag, 6. August, um 19.30 Uhr „Mon Mari Et Moi“. Das Kaiserslauterer Duo kommt mit „Liedern zum täglichen Gebrauch“ daher. Den berühmten Panikrocker zu imitieren ist die Kunst von „Udos Lindenwerk“. Die Udo-Lindenberg-Tribute-Band gastiert am Samstag, 7. August, um 19.30 Uhr in St. Wendel.

Am Sonntag, 8. August spielen ab 19 Uhr „The New Ferry“, eine Coverband aus dem Kreis St. Wendel, Titel von Phil Collins, Peter Gabriel, Stevie Wonder, den Doobie Brothers und Weiteren. In der Woche darauf werden am Freitag, 13. August, um 19.30 Uhr Ausschnitte aus zahlreichen Musicals dargeboten. Die Sänger Kristin Backes und Sebastian Weber präsentieren gemeinsam mit Timo Maul am Klavier einen Rückblick auf gemeinsame Produktionen und geben gleichzeitig einen musikalischen Ausblick auf geplante Projekte.

Auf der Rock-’n’ Roll-Party am Samstag, 14. August, spielt die Band „Big Wave and the Bandits“ Songs der 1950-er und 1960-er Jahre. Darunter sind Lieder von Elvis Presley, The Beatles, Eddie Cochran, Little Richard, Buddy Holly und Johnny Cash.

Das letzte Konzert der Reihe gestalten „The New Screamers“ am Sonntag, 15. August, um 19 Uhr. Ihr Konzept: Songs, die jeder kennt, die aber nur wenige spielen, aufzuführen – mit ganz eigenem Profil.

Zwei Programmpunkte sprechen speziell Kinder und Familien an: der „Zauberzirkus Kikifax“ am 8. August, 15 Uhr, mit dem deutschen Meister im Zaubern, Martin Mathias, und das Familien-Mitmach-Konzert mit Liedern aus dem St. Wendeler Kinderliederbuch am Sonntag, 15. August, 14 Uhr. Eigene Instrumente können mitgebracht werden.

Info

Eintrittskarten sind für jeweils fünf Euro (Abendveranstaltungen) und zwei Euro (Nachmittagsveranstaltungen) ab Montag, 12. Juli, ausschließlich im Vorverkauf bei allen Ticket-Regional-Vorverkaufsstellen sowie unter www.ticket-regional.de erhältlich. Aus Hygienegründen wird es keine Tages- oder Abendkasse geben.