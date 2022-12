Lieferschwierigkeiten und das Wetter haben die Arbeiten in die Länge gezogen. Doch nun soll hinter zwei Projekte der Dorferneuerung bald ein Häkchen gesetzt werden.

Die Schwerpunktgemeinde hatte sich vorgenommen, dem in die Jahre gekommenen Spielplatz am Heidchen eine Frischzellenkur zu verpassen. Allerdings wurden die von den Kindern ausgesuchten Spielgeräte – eine Nestschaukel, ein Kletterturm und eine Seilbahn – später als erwartet geliefert. Als sie in Hohenöllen angekommen waren, machte das Wetter dem Projekt einen Strich durch die Rechnung. Die Geräte sollen nun im kommenden Jahr aufgebaut werden, sobald es die Witterung zulässt. Zudem wird um den Kletterturm ein Fallschutz installiert.

Beim Projekt im Ortsteil Sulzhof hingegen ist schon einiges zu sehen: Nachdem es mit der Schließung der letzten Gaststätte keinen richtigen Versammlungsort mehr im Ort gibt, wünschten sich die Einwohner einen neuen Treffpunkt. Die Gestaltung des Mehrgenerationentreffpunktes sei „zu drei Viertel fertig“, sagt Ortsbürgermeister Hans-Jürgen Reule. Einige Pflasterarbeiten stünden noch aus. Die Pfalzwerke hätten kürzlich einen Strommast gesetzt, und Mitte Januar soll – auch nach längerer Wartezeit – der Stromkasten ankommen. Der überdachte Platz soll ganzjährig nutzbar und mit einer Grillmöglichkeit versehen werden. Unter anderem soll noch ein Bouleplatz errichtet werden – das Material wird, nach dem jüngsten Ratsbeschluss, bei einer Spezialfirma bestellt. Die Arbeiten sollen großteils in Eigenleistung erfolgen.