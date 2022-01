Langsam aber sicher geht das Projekt Errichtung eines Mehrgenerationentreffpunkt im Ortsteil Sulzhof auf die Zielgerade. Für rund 90.000 Euro entsteht in dem rund 50 Bürger beherbergenden Weiler am Ufer des Sulzbaches eine überdachte Grillhütte mit Sitzgelegenheiten und einem Bouleplatz.

Nachdem die Zimmererarbeiten erledigt sind, wurde aktuell in Eigenleistung das Dach verschalt. Eine Lage Dachpappe wurde bereits aufgebracht. Gleiches gilt für die Konterlatten. Demnächst können dann wieder die Profis anrücken, um das Dach zu decken.

Der Gemeinderat hat jüngst den Auftrag an die Pfalzwerke vergeben, einen Elektroanschluss zu installieren, damit ein Festplatzverteiler installiert werden kann. Bei der Firma Natra in Grumbach werden 20 Tonnen bereits ausgesuchte Findlinge gekauft und durch die Firma Engert aus Wolfstein in Spezialcontainern geliefert. Kosten: rund 40 Euro je Tonne. Sie dienen als Uferbefestigung – eine Vorgabe durch die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion als Zuschussgeberin.

Als letzten Schliff wird die Anlage mit Pflanzen bestückt und weiter aufgewertet. Ortsbürgermeister Hans Jürgen Reule ist begeistert vom vielfältigen und umfangreichen Engagement der Bürgerschaft, die tatkräftig mithelfe, um das Projekt zu realisieren. Einst gab es auf dem Sulzhof eine überregional bekannte Gaststätte, die als Treffpunkt diente. Nach deren Schließung fehlt ein solcher Ort der Begegnung.