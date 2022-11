Nach einer größeren Suchaktion am Montagabend ist eine vermisste 89-jährige Seniorin wohlbehalten wieder aufgetaucht. Wie Stefan Reichhart, stellvertretender Brand- und Katastrophenschutzinspekteur des Landkreises, mitteilt, wurde die Feuerwehreinsatzzentrale Süd im Oberen Glantal kurz nach 20 Uhr von der Polizei angefordert. Eine demente 89-Jährige war am Abend aus dem Seniorenheim „Haus am Schachenwald“ in Waldmohr verschwunden. Neben mehreren Feuerwehreinheiten und einer Drohne waren auch die Rettungshundestaffel der DLRG Altenglan sowie ein Polizeihubschrauber im Einsatz, die im Umkreis nach der Frau suchten. Zur Unterstützung verbreitete unter anderem der Kreisfeuerwehrverband Kusel eine Suchmeldung über Facebook, die rege geteilt wurde. Wie Reichhart berichtet, fand die Nachtschwester die Seniorin gegen 22.30 Uhr im Umfeld des Hauses wohlbehalten auf.