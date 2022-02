Glimpflich ist im Kuseler Land die Sturmnacht verlaufen.

Tief Ylenia, das laut Wetterdienst-Warnungen Orkanböen im Gepäck hatte, ließ das Kuseler Land zwar nicht links liegen, richtete jedoch keine nennenswerten Schäden an. Fünf Bäume von Landstraßen hieven – mehr haben die Einsatzkräfte in der Nacht auf Donnerstag zur eigenen Erleichterung nicht leisten müssen.

Die Feuerwehr der Verbandsgemeinde Lauterecken-Wolfstein hatte wider Erwartungen eine sehr ruhige Nacht. „Wie waren – wie immer – bestens vorbereitet, und wir hatten alles im Blick“, sagte Wehrleiter Markus Böhmer. Bis Donnerstagmittag aber sei keinerlei Alarmierung eingegangen.

Erster Alarm geht um 4.17 Uhr ein

Zweimal musste allerdings die Feuerwehr der Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan ausrücken. Bäume, die an der L364 zwischen Neunkirchen und Gimsbach sowie in Rammelsbach am Ortsausgang nach Haschbach auf die Fahrbahnen gefallen waren, stellten keine allzu große Herausforderung dar.

Drei Bäume bildeten im Bereich der VG Oberes Glantal auf Straßen Gefahrenstellen: auf der K19 zwischen Henschtal und Sangerhof, der L352 zwischen Quirnbach und Liebsthal sowie der K20 zwischen Herschweiler-Pettersheim und Wahnwegen.

Erster Einsatz in der Kreismitte war gegen 4.50 Uhr, im Südkreis ging um 4.17 erstmals Alarm ein.