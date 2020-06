Aus welchen Elementen eine Orgel besteht und wie sie aufgebaut ist, das zeigt die Sonderausstellung im Stadtpalais Kirchheimbolanden „Die neue Orgel allhier aufgestellet – Die Orgelbauer Stumm und ihre Orgel für die Paulskirche“ zum 275. Jubiläum der Stumm-Orgel. Warum, weshalb und mit welcher Intention Register gezogen werden, und wie diese den Klang beeinflussen, erläutert Bezirkskantor Martin Reitzig im Rahmen einer Sonntagsführung am 21. Juni um 16 Uhr. Anhand eines funktionstüchtigen Orgelmodells der Orgelakademie Stade ist es Besuchern möglich, der Orgel näher zu kommen und sie zu verstehen. Auch zur Stumm-Orgel in der Paulskirche wird der Bezirkskantor Rede und Antwort stehen. Wegen der Begrenzung der Teilnehmerzahlen wird um Anmeldung gebeten: per Telefon unter 06352 401850 bis Samstag von 14 bis 17 Uhr oder per E-Mail: info@museum-kirchheimbolanden.de. Weitere Termine, zu denen man mit dem Bezirkskantor die Orgel erkunden kann, gibt es am Sonntag, 5. Juli, um 16 Uhr und am Sonntag, 16. August, um 15 Uhr.