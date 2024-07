Dass die Bevölkerung im Kreis Kusel auf einer vergleichsweise großen Fläche verteilt lebt, macht es den Verantwortlichen in der Kreisverwaltung nicht einfach, den Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) zu gestalten. In der jüngsten Kreisausschusssitzung ist nun der Auftrag für eine Begleitstudie zur Entwicklung von sogenannten Mobilitätshubs im Landkreis Kusel vergeben worden. An diesen acht Orten sollen Verkehrsteilnehmer möglichst unkompliziert vom Individualverkehr zum ÖPNV wechseln können. Die team red Deutschland GmbH soll für rund 44.000 Euro überprüfen, wie die acht geplanten Mobilitätshubs aufgestellt werden können und wie diese Umsteigepunkte genau aussehen sollen und ausgestattet werden könnten. Dazu wird ein Konzept erstellt. In der Umsetzungsphase soll das Unternehmen schließlich die Nutzung der Mobilitätshubs überwachen.