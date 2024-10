Der Aufbau eines Nahwärmenetzes in Glan-Münchweiler ist einen Schritt vorangekommen – zumindest in der Theorie, sprich Planung: Der Gemeinderat hat ein Ingenieurbüro aus Trier mit der Ausarbeitung einer Machbarkeitsstudie beauftragt. Diese soll klären, ob und unter welchen Voraussetzungen ein solches Projekt in dem rund 1200 Einwohner zählenden Dorf realisiert werden kann.

Die Kosten für die Studie belaufen sich auf rund 44.000 Euro; die Hälfte davon übernimmt der Bund im Rahmen eines Förderprogramms für effiziente Wärmenetze. Bürgermeister Karl-Michael Grimm erinnerte daran, dass sich der Rat bereits seit 2022 recht intensiv mit dem Thema Nahwärme befasse. Im Oktober des gleichen Jahres hatte man bereits zu einer Bürgerversammlung eingeladen, um das Vorhaben der Öffentlichkeit vorzustellen. Ebenfalls 2022 hatte man beschlossen, einen Fördermittelantrag im Rahmen der Bundesförderung für effiziente Wärmenetze (BEW) zu stellen. Dieser wurde im Februar dieses Jahres bewilligt.

Das nun mit der Machbarkeitsstudie beauftragte Büro hatte die Gemeinde bereits bei der Antragstellung begleitet und hat zudem das günstigste Angebot abgegeben, berichtete Grimm. Noch in diesem Monat soll es für die Ratsmitglieder eine „Kick-Off-Veranstaltung“ via Videokonferenz geben. Anschließend werde untersucht, wie hoch der Gesamt-Wärmebedarf in der Gemeinde sei. Dazu werden die potenziellen Anschlussnehmer eines Nahwärmenetzes, also unter anderem die Privathaushalte im Dorf, einen Fragebogen erhalten. Positiv sei, so Grimm, dass es im Dorf gleich mehrere Unternehmen und Einrichtungen – beispielsweise die Glantalschule und Supermärkte – gebe, die als Großabnehmer in Frage kämen. Dadurch würde die Chance für einen wirtschaftlichen Betrieb deutlich steigen.

Der weitere Zeitplan sieht vor, noch in diesem Jahr nach einem geeigneten Standort für die Heizzentrale zu suchen. Mit ersten belastbaren Kalkulationen für den Wärmepreis rechne man im ersten Quartal des kommenden Jahres, informierte Grimm. Parallel müsse man sich dann Gedanken über das Betreibermodell machen, bevor die Machbarkeitsstudie in der ersten Jahreshälfte 2025 auf den Weg gebracht werden könne.