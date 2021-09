Wieder Pech für den Landkreis Kusel bei einer Stellenbesetzung. Der Kandidat, den sich der Kreis für den Job eines Strukturlotsen im Alten-Welt-Projekt ausgeguckt hatte, ist kurzfristig abgesprungen. Nun muss erneut gesucht werden, die Stelle ist erneut ausgeschrieben. Das hat Landrat Otto Rubly auf RHEINPFALZ-Anfrage mitgeteilt.

Der Bund hatte insgesamt über eine Million Euro locker gemacht, um dem rheinland-pfälzischen Landkreistag plus den vier an der Alten-Welt-Initiative beteiligten Landkreisen Bad Kreuznach, Kaiserslautern, Donnersberg und Kusel je einen Strukturlotsen zu fördern. Die Stellen waren im Block ausgeschrieben, Anfang August hatten die fünf künftigen Arbeitgeber sich die Bewerber angeschaut. Doch während die übrigen Kreise ihren Kandidaten bekommen haben, ist der Kreis Kusel leer ausgegangen. Der Ausgewählte habe am Ende beschlossen, dass er lieber nicht nach Kusel kommen möchte, sagte Rubly. Ohnedies habe sich das Gros der Bewerbungen auf Mainz (Landkreistag) und die Umgebung (Kirchheimbolanden und Bad Kreuznach) gerichtet.

Zwar hätte es noch zwei, drei weitere Bewerber gegeben, die sich eine Anstellung in Kusel hätten vorstellen können. „Aber ich will jemanden, der das mit Herzblut für Kusel und die Region machen will. Nicht jemanden, dem es nur um den Job geht“, sagte Rubly. Er hofft, dass sich bei der Neuausschreibung noch der richtige Kandidat herauskristallisiert und der Kuseler Wirtschaftslotse möglichst zeitgleich mit seinen Kollegen zum 1. Januar beginnt.

„Smart Cities“: Große Auswahl

Besser sieht es für die Stelle des Projektleiters für das Bundesprogramm „Smart Cities“ aus, das dem Kreis Fördermittel von rund 15 Millionen Euro in den nächsten Jahren beschert. Hier gebe es 25 Bewerbungen, zum Teil sogar sehr gute, so dass der Kreis die Qual der Wahl habe, sagte Rubly.