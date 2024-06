Die Beleuchtung in der Kuseler Bahnhofstraße wird erneuert. Darauf hat sich der Kuseler Stadtrat kürzlich verständigt. Wie Stadtbürgermeister Jochen Hartloff informierte, müssten große Teile des Leitungsnetzes im Abschnitt kleiner Kreisel bis Kreisel am Bahnhof erneuert werden, „um die Versorgungssicherheit zu gewährleisten“.

Die Straße an sich werde so schnell nicht ausgebaut, das Leitungsnetz müsse jedoch jetzt angegangen werden. Im Zuge dessen soll die Bahnhofstraße auch neue Leuchten erhalten, gestalterisch aufgewertet werden. Wie Bernd Bohn, technischer Geschäftsführer der Kuseler Stadtwerke, berichtete, werden die neuen Leuchten künftig auf beiden Straßenseiten stehen und näher zur Straße platziert sein. Zudem werden die neuen Masten nicht mehr so hoch wie die aktuellen. Bohn sprach von einem „Allee-Charakter“ mit maximal 22 neuen Leuchten in der Straße. Kosten: rund 250.000 Euro.

Mehrere Stadtratsmitglieder gaben zu bedenken, dass Parkplätze verloren gingen, wenn die Leuchten künftig näher an der Straße stehen. Bohn kündigte außerdem an, dass die Stadtwerke bei allen Straßenlampen in Kusel eine Standsicherheitsprüfung vornehmen wird, um zu ermitteln, wie lange die Masten jeweils noch halten. Erst vor wenigen Wochen präsentierte er dem Stadtrat ein Konzept, das die Erneuerung sanierungsbedürftiger Beleuchtung mehrerer Straßen in der Kreisstadt von 2024 bis 2027 umfasst. Vor allem im Herbst vergangenen Jahres war es zu mehreren Ausfällen bei der Straßenbeleuchtung gekommen. Kosten insgesamt: knapp 1,1 Millionen Euro. Bohn betonte damals die Notwendigkeit eines Sanierungskonzepts. Mit der Bahnhofstraße soll nun ein Anfang gemacht werden. Bei einer Gegenstimme wurde der Vorschlag um die Erneuerung der Beleuchtung in der Bahnhofstraße angenommen. Über die Detailgestaltung wird Hartloff zufolge informiert.