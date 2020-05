Im Neubaugebiet „Heidestraße“ wurden 258 Meter Stromkabel entwendet, das für die anstehende Erschließung des Baugebietes vorgesehen war. Nach Angaben der Polizei geschah der Diebstahl zwischen 17 Uhr am Mittwoch, 20. Mai, und dem frühen Montagmorgen. Das Stromkabel sei von der Kabelrolle abgewickelt worden, was darauf schließen lasse, das die Aktion etwas länger gedauert haben dürfte. Der entstandene Schaden beläuft sich laut Polizei auf rund 900 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Kusel unter der Telefonnummer 06381 9190 oder per E-Mail an pikusel@polizei.rlp.de entgegen.