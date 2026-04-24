Die Ortsgemeinde Altenglan will mit Mitteln aus dem Regionalen Zukunftsprogramm drei Stromverteilersäulen für den Ort anschaffen. Dafür gab der Ortsgemeinderat in seiner vergangenen Sitzung einstimmig grünes Licht. Die Ortsgemeinde müsse dabei aufgrund des Förderprogramms des Landes keinen Eigenbeitrag leisten, hob Ortschefin Yvonne Draudt-Awe hervor.

Als Vorteil der Verteilersäulen nannte sie deren leichte Bedienbarkeit: Vereine könnten demnach bei Veranstaltungen ihre technischen Geräte ohne externe Hilfe anschließen, um diese mit Strom zu versorgen. Zwei der Verteiler sollen im Bereich des Rathausvorplatzes installiert werden, eine weitere am Dorfplatz Mühlbach.

Die Kosten für die Anschaffung belaufen sich laut Draudt-Awe auf rund 28.000 Euro. Hinzukommen etwa 5000 Euro für Arbeiten, um die Säulen ans Stromnetz anzuschließen.