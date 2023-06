Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Dem Bau einer Freiflächen-Fotovoltaikanlage auf dem ehemaligen TDK-Gelände in Rammelsbach steht nichts mehr im Wege. Der Investor hat die Baugenehmigung erhalten. Im März soll es losgehen. Irritationen mit der Gemeinde sind beigelegt.

Bauen will die Beck-Projekt GmbH & Co. KG mit Sitz in Brackenheim in Baden-Württemberg. Firmeninhaber Sebastian Beck hatte ursprünglich geplant, schon im vergangenen Herbst loszulegen.