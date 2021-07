Stressbewältigung, Progressive Muskelentspannung nach Jacobson, Achtsamkeitstraining und therapeutisches Boxen bietet die Tagesklinik des Pfalzklinikums in Kusel in Kursen an. Schon jetzt sind Anmeldungen für im September startende Gruppen möglich.

„Aus dem Hamsterrad herauskommen“ sollen Teilnehmende beim Stressbewältigungstraining. Die Teilnehmenden sollen in der Theorie und in praktischen Übungen lernen, wie sie mit Stress umgehen können. Beim Achtsamkeitstraining liegt der Fokus auf der bewussten und wertfreien Wahrnehmung des Moments.

Wie man Muskeln durch bewusste Anspannung wieder entspannt, lernen die Teilnehmenden bei der Progressiven Muskelentspannung (PMR) nach Jacobson. Das Angebot des therapeutische Boxens richtet sich an Menschen mit starker innerer Anspannung. Es ist ein sportliches Boxtrainings, bei dem Erleben, Wahrnehmen und Verhalten im Mittelpunkt stehen.

Überweisung vom Facharzt

Für alle Kurse mit je sechs Einheiten, einmal pro Woche, ist eine Überweisung vom Haus- oder Facharzt erforderlich. Wer Interesse hat, kann sich persönlich beraten lassen unter der Telefonnummer 06381 920980.

Die Tagesklinik Kusel, Weibergraben 1, wird von Oberärztin Christiane König zusammen mit der psychologischen Psychotherapeutin Christine John geleitet. Zurzeit werden 16 Patienten in zwei Gruppen behandelt.