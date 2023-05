Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Das Siebenpfeiffer-Gymnasium möchte die gemeinsame Orientierungsstufe (GOS) aufgeben. Die Realschule plus will an der Kooperation für die fünften und sechsten Klassen festhalten. Wolfgang Kreilinger hat die Argumente der beiden Schulleiterinnen gegenübergestellt.

Angelika Groeneveld-Olthoff, Schulleiterin des Siebenpfeiffer-Gymnasiums, wehrt sich gegen den ihrer Meinung nach oft latent erhobenen Vorwurf, sie wolle sich mit dem Wunsch einer Aufkündigung