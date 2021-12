Nicht überall geht es an Weihnachten harmonisch zu. Die Feier an den Festtagen geriet bei einem Paar in Wolfstein, gelinde gesagt, etwas außer Kontrolle. Wie die Polizei mitteilte, gerieten ein junger Mann und seine Lebensgefährtin – Gründe werden nicht genannt – in eine handfeste Auseinandersetzung, in deren Verlauf beide leicht verletzt wurden. So sei die Frau von einer Tür am Kopf getroffen worden. Im Gegenzug warf sie ihrem Freund einen Teller an den Kopf und biss ihm in den Arm. Die Streithähne erwartet nun eine Anzeige wegen Körperverletzung. Um weiterem Streit aus dem Wege zu gehen, habe der Mann für einige Tage die Wohnung verlassen, ergänzte die Polizei.