Waldmohrs Stadtbürgermeister Jürgen Schneider hat dem Bürgermeister der Verbandsgemeinde Oberes Glantal, Christoph Lothschütz, vorgeworfen, dieser sei nicht an einer Zusammenführung der früheren drei Verbandsgemeinden interessiert, sondern er vertrete nur die Interessen der früheren Verbandsgemeinde Schönenberg-Kübelberg. Das sei bei der Diskussion um die Umlagen deutlich geworden.

In einer Stellungnahme zum Artikel „Erneut wird über die Umlage gestritten“ (Donnerstag-Ausgabe) schreibt Schneider, dem RHEINPFALZ-Kommentar sei zuzustimmen, wonach sich alle Gemeinden darauf besinnen müssten, dass sie nun Teil einer Verbandsgemeinde seien, weil nur das zukunftsträchtig sei. „Jedoch bräuchte die VG Oberes Glantal dazu einen Bürgermeister, der an einer Zusammenführung interessiert ist.“

Mit dem von Lothschütz selbst eingebrachten Vorschlag zur Höhe der Umlage werde nun aber deutlich getrennt. Während die früheren Verbandsgemeinden Schönenberg-Kübelberg und Glan-Münchweiler 39,5 Prozent im laufenden Jahr bezahlten, würden von Waldmohr, Breitenbach und Dunzweiler 45,5 Prozent verlangt, also sechs Prozentpunkte mehr. „Kann man noch mehr spalten?“, schreibt Schneider.

„Ist das ,angleichen’?“

Dabei werde die ehemalige VG Schönenberg-Kübelberg mit einem Schlag um 3,5 Prozentpunkte entlastet, was genau 414.750 Euro ausmache. Das habe, greift Schneider zur Ironie, natürlich nichts damit zu tun, dass der Bürgermeister aus Schönenberg-Kübelberg komme und sei rein zufällig.

In der Fusionsvereinbarung sei geregelt, dass die unterschiedlichen Beitragssätze innerhalb von zehn Jahren anzugleichen sind. Ausgangspunkt seien die vorherigen Umlagesätze von 38 Prozent in Glan-Münchweiler und jeweils 45 Prozent in Waldmohr und in Schönenberg-Kübelberg gewesen. Laut Lothschütz, so schreibt Schneider, würde der gemeinsame Hebesatz für alle drei Teile der neuen Verbandsgemeinde 41,5 Prozent betragen. „Nach meiner Auffassung von ,angleichen’ – und hier bin ich sicher nicht allein – heißt das, dass wir uns diesem Satz langsam annähern; von oben und von unten.“ Dass die Ortsgemeinden der ehemaligen Verbandsgemeinde Schönenberg-Kübelberg jetzt zuerst weniger bezahlten und dann wieder mehr, widerspricht in Schneiders Augen „dem Geist dieser Vereinbarung“.

„Nichts mit Schulden zu tun“

Die von Lothschütz vorgebrachte angebliche Abzahlung von Schulden durch Schönenberg-Kübelberg sei mit der Fusionsvereinbarung nicht abgedeckt. „Die Sonderumlage I hat mit den Verschuldungen der ehemaligen Verbandsgemeinden nichts zu tun, sondern dient der Angleichung der Hebesätze.“ Für die höheren Schulden von Waldmohr sei einzig und allein die Sonderumlage II zu erheben. Diese betrage für die Ortsgemeinden 2,5 Prozent und werde auch nicht in Frage gestellt.

„Nach der Hälfte seiner Amtszeit zeigt unser Verbandsbürgermeister nun leider, wo er seine Interessen liegen. Schade, nachdem alles eigentlich recht gut und kooperativ angefangen hatte“, endet Schneiders Brief an die RHEINPFALZ.

Auch Glan-Münchweiler unzufrieden

Kritik an den Umlagesätzen hatte es auch von mehreren Ortsgemeinden der ehemaligen Verbandsgemeinde Glan-Münchweiler gegeben. Allerdings genau aus der anderen Richtung. Glan-Münchweiler habe vor der Fusion finanziell deutlich besser dagestanden als die beiden anderen Fusionspartner. Und nun werde erneut, entgegen früherer Absprachen, die Umlage für die Ortsgemeinden der ehemaligen VG angehoben.