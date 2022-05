Der Ortsgemeinderat debattiert weiter kontrovers das Umfeld der Feuerwehrwache. Ein neues Schild sorgt für Diskussionsstoff.

Der neue Hinweis erlaubt das Parken nur für Einsatzfahrzeuge. Ortsbürgermeister Siegfried Berndt „fühlt sich überfahren“. Unstrittig sei, dass die Ausfahrt freigehalten werden müsste, jedoch seien die anderen Parkmöglichkeiten bei Festivitäten oder für Besucher des Spielplatzes doch möglich. Es sei geklärt, dass die Fahrzeuge der Feuerwehrangehörigen bei einem Einsatz notfalls in der Straße abgestellt werden könnten.

Nicht nur Ratsmitglied Karin Keller sah das anders. Der Platz sollte den Feuerwehrleuten vorbehalten sein. Ungeklärt sei die Frage, warum das Schild aufgehängt wurde, wer dies veranlasste und ob tatsächlich die Notwendigkeit bestehe. Dies soll nun über die Verwaltung geklärt werden.

Was passiert mit den Bäumen?

Sicher ist hingegen, dass die Linde an dem Platz von einem Pilz befallen ist und fault. Förster Benedikt Buss habe dennoch zum Erhalt des alten Baumes geraten. Mit einem Stahlkorsett versehen, könne er noch stehen bleiben.

Berndt votierte aufgrund der Historie des Baumes für den Erhalt, sofern es nicht zu teuer werde, während andere die Fällung bevorzugten, da der Baum so und so am Absterben sei. Ebenso ist noch unklar, was mit den rund 50 Tannen am Sportplatz geschieht. Damals gepflanzt als Windschutz, sind sie mittlerweile extrem hoch und verschmutzen den Platz. Der Sportverein würde die Tannen gerne fällen und das Areal der Gemeinde neu bepflanzen. In beiden Fällen steht eine Entscheidung noch aus.