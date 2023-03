Über die Räumungsklage der Stadtverwaltung Waldmohr gegen Emanuele Valzano, dem Betreiber des Eiscafés La Piazza am Marktplatz, hat die zuständige Richterin am Landgericht in Zweibrücken im Verkündungstermin am Montag noch kein rechtskräftiges Urteil gefällt. Die Angelegenheit ist laut Gerichtssprecher und Vizepräsident Uwe Fischer nach dem Hinweisbeschluss seiner Justiz-Kollegin momentan eine offene Geschichte – es bedürfe weiterer Stellungnahmen.

Zwei Wochen hätten nun beide Parteien Zeit, um sich nochmals schriftlich zur Sachlage in der Räumungsklage zu äußern. Für Montag, 17. April, ist eine neuerliche öffentliche Verhandlung zur Sach- und Rechtslage mit den Parteien angesetzt. Eine Urteilsverkündung wird es an dem mündlichen Verhandlungstag aber nicht geben. Die gerichtliche Entscheidung wird, wie in Zivilprozessen üblich, per Verkündungstermin ein paar Wochen danach verlesen.