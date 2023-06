Ein 16-Jähriger soll einem 22-Jährigen am Donnerstagabend mit einem Messer in den Oberarm gestochen haben. Wie die Polizei mitteilt, kam es laut Zeugenaussagen auf dem Penny-Parkplatz zu einem Streit zwischen zwei Personen, bei dem der Jugendliche ein Messer zückte und in den Arm des 22-Jährigen stach. Anschließend flüchtete der Täter in ein Waldgebiet, konnte jedoch kurze Zeit später im Rahmen der Fahndung festgenommen werden. Bei dem Jugendlichen wurde der Polizei zufolge ein Messer gefunden. Der 22-Jährige wurde leicht verletzt.