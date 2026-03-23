Tödlicher Streit um Bauarbeiten? Die Staatsanwaltschaft wirft einem Bauhelfer vor, eine 56-jährige Frau in Kusel getötet zu haben.

Vor einem Schwurgericht beim Landgericht Kaiserslautern muss sich seit Montag ein 61-jähriger Bauhelfer wegen Totschlags verantworten. Die Staatsanwaltschaft legt ihm zur Last, am 3. Februar 2025 eine 56-jährige Frau in Kusel vorsätzlich getötet zu haben.

An deren Anwesen soll er gemeinsam mit einem weiteren Mann Bauarbeiten durchgeführt haben. Um die Mittagszeit des Tattages soll es zwischen dem Angeklagten und der Frau zu einem Streit im Heizungskeller des Hauses gekommen sein. Dabei soll es um den schleppenden Fortgang der Arbeiten, deren Qualität sowie um die Bezahlung gegangen sein. Im Verlauf dieses Streits soll der 61-Jährige die Auftraggeberin mit einem metallenen Gegenstand auf den Kopf geschlagen und sie mit Schlägen und Tritten auch dann noch traktiert haben, als sie schon am Boden lag. Die 56-Jährige sei ohnmächtig geworden und an Erbrochenem erstickt. Ihren Tod habe der Angeklagte mindestens billigend in Kauf genommen.

Vorkasse bei Unfall abhanden gekommen

In der Hauptverhandlung bestritt der Angeklagte den Tatvorwurf. Er könne sich nicht erklären, wie die Frau zu Tode gekommen ist. Er habe den Auftrag für die Arbeiten im Jahr 2024 übernommen und einen Bekannten zur Mithilfe angeheuert. Von der 56-Jährigen habe er 5500 Euro Vorkasse erhalten, um Material zu kaufen. Er habe dann einen Unfall erlitten, bei dem das Geld abhanden gekommen sei. Sein Mitarbeiter habe in der Folge den Auftrag übernommen, sagte der Mann, er selbst habe im Krankenhaus gelegen. Im Januar 2025 sei er dann wieder dazugestoßen, nun als Mitarbeiter seine Bekannten.

Er wisse, dass es mit der Auftraggeberin Schwierigkeiten gegeben und die Frau seinem Bekannten eine Frist gesetzt habe. Auch sei es wegen der abhanden gekommenen 5500 Euro zum Disput gekommen, weil die Frau das Geld zurückverlangt habe. Dieser Streit sei aber beigelegt worden. Am Montag, 3. Februar 2025, seien er und sein Bekannter bei der Auftraggeberin gewesen und haben ihr die Wiederaufnahme der Arbeiten für den darauffolgenden Freitag versprochen. Dazu sei es dann aber wegen des Todes der Frau, von dem er am 6. Februar erfahren habe, nicht mehr gekommen.

Angeklagter googelt Polizeiberichte

Weder habe er die Frau geschlagen noch habe er ein solches Verhalten seines Kollegen bemerkt. Er habe die 56-Jährige an besagtem Montag gar umarmt und geküsst. Ein Gespräch alleine mit der Frau im Heizungskeller habe allerdings der Bekannte geführt. Er selbst sei dabei draußen gewesen, sagte der Angeklagte. Sein Kollege habe bei dieser Gelegenheit Handschuhe getragen. Er habe das Anwesen der Frau gemeinsam mit seinem Bekannten verlassen. Im Auto seien normale Gespräche geführt worden. Von dem Tod der Frau habe er erst erfahren, als die Polizei am 6. Februar bei ihm erschien. Auf Frage des Vorsitzenden, warum er zwischen dem 3. und 6. Februar viermal nach Polizeiberichten im Internet gegoogelt habe, bemerkte der Angeklagte, das sei ja nicht verboten.

Sein 57-jähriger Kollege bestätigte, dass beim Verlassen des Anwesens seiner Auftraggeberin noch alles in Ordnung gewesen sei. Die Frau habe noch geholfen, Werkzeuge vom Haus ins Auto zu tragen. Zwischen 12.30 und 12.40 Uhr seien sie dann von dort weggefahren. Den Angeklagten habe er als hilfsbereiten Menschen kennengelernt. Wohl wisse er, dass es zwischen diesem und der Frau zum Streit wegen der 5500 Euro gekommen war, jedoch habe der Angeklagte ihm berichtet, dass dieser beigelegt worden sei. Von einer Umarmung oder gar einem Küssen der 56-Jährigen durch den Angeklagten habe er nichts mitbekommen. Der Bekannte versicherte, er habe der Frau nichts getan. Dafür habe er gar kein Motiv, zumal die Frau ihm noch Geld geschuldet habe.

70.000 Euro sind verschwunden

Die 21-jährige Tochter der Getöteten, die im Prozess als Nebenklägerin auftritt, bekundete, dass die Durchführung der Arbeiten durch den Angeklagten und den anderen Mann für sie nervenaufreibend gewesen sei. Als sie und ihr Lebensgefährte mittwochabends im Haus der Mutter nach dieser gesucht hätten, hätten sie deren Leiche im Heizungskeller entdeckt und die Polizei gerufen.

Die 78-jährige Mutter der Getöteten berichtete, sie habe sich um ihre Tochter gesorgt, nachdem sie tagelang nichts von ihr gehört habe. Sie habe deshalb ihre Enkelin beauftragt nachzuschauen. Das Haus, an dem der Angeklagte und sein Bekannter arbeiteten, habe ihre Tochter kurze Zeit zuvor gekauft. Bezahlt aber habe sie es. Überdies habe sie ihrer Tochter weitere 70.000 Euro ausgehändigt, die verschwunden seien. Der ehemalige Lebensgefährte des Opfers kümmere sich jetzt um sie, schilderte die Mutter.

Das Opfer war vermögend

Auch er habe von den Streitigkeiten mit den Bauarbeitern gewusst, bekundete jener ehemalige Lebensgefährte. Sein letzter Kontakt mit der Frau datiere vom 1. Februar 2025 – und zwar telefonisch. Er habe gewusst, dass die Frau vermögend war, aber nicht, über wieviel Geld sie verfügt habe. Sie habe einmal geäußert, sie besitze so viel, dass sie nicht mehr arbeiten gehen müsse.

Der Prozess wird am Mittwoch, 25. März, fortgesetzt. Bis zum 21. April sind acht weitere Verhandlungstage angesetzt. Der Angeklagte befindet sich in Untersuchungshaft.