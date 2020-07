Ein Streit unter Bekannten ist am Montagnachmittag in Wolfstein eskaliert. Wie die Polizei mitteilt, gerieten ein 31-Jähriger und ein 38-Jähriger aneinander, wobei der 38-Jährige Tatverdächtige sein Gegenüber mit einem Holzbrett attackiert und ihm zudem mehrfach mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben soll. Der 31-Jährige, der laut Polizei Verletzungen am Ellenbogen und im Gesicht davontrug, habe sich gewehrt, indem er mit einer Schreckschusspistole in die Luft schoss. Der genaue Tathergang müsse nun noch geklärt werden, weil der Tatverdächtige nicht mehr anzutreffen war, als die Polizei eintraf.