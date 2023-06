Am Mittwoch, 14. Juni, bleiben viele Apotheken in ganz Deutschland geschlossen, so auch im Landkreis Kusel. Gründe für den bundesweiten Streik sind unter anderem Lieferengpässe, eine fehlende Honoraranpassung und Personalmangel. Jedoch wird auch an diesem Tag mit einem Apotheken-Notdienst sichergestellt, dass an bestimmten Standorten rund um die Uhr Arzneimittel besorgt werden können. Jede Apotheke hat dafür einen Notdienstplan mit den nahegelegensten offenen Apotheken ausgehängt. Im Kreis Kusel ist das beispielsweise die Florian-Apotheke in Altenglan.