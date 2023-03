350 KOB-Beschäftigte der Spät- und Nachtschicht legten am Donnerstag in Wolfstein zeitweise die Arbeit nieder, um ihren Forderungen in den Tarifverhandlungen Nachdruck zu verleihen. Vor dem Werkstor versammelten sich die Mitarbeiter bei einer Kundgebung. Betriebsratsvorsitzende Christine Geppert bezeichnete das Angebot der Arbeitgeber als „Armutszeugnis“. Das Argument, dass Rohstoff- und Energiekosten gestiegen seien, ließ sie nicht gelten. Die Mitarbeiter seien auf eine angemessene Lohnerhöhung angewiesen, da ihre Lebenshaltungskosten stark gestiegen seien.

Laut Geschäftssekretärin Melanie Geissler von der IG Metall Kaiserslautern bieten die Arbeitgeber ab Oktober eine Lohnerhöhung von vier Prozent und ab Oktober 2024 eine weitere Erhöhung von 2,5 Prozent an. Die Laufzeit betrage 28 Monate. Die IG Metall fordert für die rund 100.000 Beschäftigten der Textil- und Bekleidungsindustrie eine Lohnerhöhung von acht Prozent beziehungsweise mindestens 200 Euro mit einer Laufzeit von zwölf Monaten. Am Samstag findet die vierte Tarifverhandlungsrunde zwischen dem Arbeitgeberverband und der Gewerkschaft statt.