Die Interessengemeinschaft Kusel lädt für kommenden Sonntag, 3. November, zum Streetfood-Markt ein. Von 12 bis 18 Uhr verwandelt sich die Innenstadt in eine Schlemmermeile, verschiedene Leckereien werden angeboten. Geplant sind neben mehreren Infoständen und Händlern sieben Süßwarenstände, neun Getränkeanbieter sowie zwölf Stände, an denen herzhafte Gerichte verkauft werden. In diesem Jahr sei darauf geachtet worden, kleinere Portionen zu entsprechend niedrigeren Preisen anzubieten, um sich durchprobieren zu können, kündigte Daniel Bößhar vom Restaurant Daniels am Markt an. Er ist mit der Akquise der Foodbetreiber betraut. 17 Läden öffnen darüber hinaus ab 13 Uhr ihre Türen und laden zum Shopping ein. Auch in einigen leerstehenden Gebäuden finden Aktionen statt. Neben einem festen musikalischen Bühnenprogramm am Blauen Pavillon sind zudem einige Walking Acts in der Fußgängerzone und in den umliegenden Straßen angekündigt.