Schätzungsweise 3000 Gäste waren am Sonntag in der Kuseler Innenstadt unterwegs, um sich beim Streetfood-Festival an den verschiedenen Ständen durchzuprobieren. Die Resonanz war groß, die Bilanz der Veranstaltung fiel positiv aus.

Erfreulich war schon das Wetter: Der Regen, der im Vorjahr die Stimmung getrübt hatte, blieb dieses Jahr aus. So gingen viele Kuseler auf die Straße