Am Sonntagabend hat es in der Nähe des Straubengrunderhof in Matzenbach gebrannt. Kurz vor 18 Uhr wurden die Feuerwehren im Bereich Glan-Münchweiler alarmiert. Unter anderem waren Kräfte aus Matzenbach, Schönenberg-Kübelberg und Waldmohr bei dem Flächenbrand im Einsatz. Es brannte glücklicherweise nur ein Holzstapel. Das Feuer war rasch unter Kontrolle.