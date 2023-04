Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Von der Corona-Krise haben sich die Straußbuben in Blaubach in diesem Jahr nicht stoppen lassen. Ohne, dass die Dorfbevölkerung davon etwas mitbekommen hätte, hängt seit Sonntag ein kleiner Kerwe-Strauß am Milchhäuschen in der Ortsmitte. „Wir wollten zeigen, dass es uns trotz Corona noch gibt“, berichtet Lars Trotzki von den Straußbuben der RHEINPFALZ.

„Den Strauß haben wir am Sonntagmittag um 14 Uhr aufgehängt“, erzählt der 23-Jährige. Also genau zu der Zeit, zu der sonst am zweiten Augustwochenende