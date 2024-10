Aufgrund des 13. Ohmbachsee-Halbmarathons müssen sich Autofahrer im Kuseler Südkreis am Sonntag, 13. Oktober, im Zeitraum von 10 bis 13 Uhr auf Verkehrsbehinderungen und kurzzeitige Sperrungen einstellen. Während des Starts und für den Zieleinlauf ist die Dellstraße in Brücken für den gesamten Verkehr gesperrt. Weil die Sportler mehrfach öffentlichen Verkehrsraum nutzen, muss an der K9 zwischen Gries und Schönenberg-Kübelberg, an der K8 in Gries und an der K8/K75 zwischen Gries und Elschbach in Höhe des Elschbacher Bahnhofs für kurze Zeit gesperrt werden. Zwischen Dietschweiler und dem Ohmbachsee führt die Laufstrecke über den Glan-Blies-Radweg – auch dort ist mit Beeinträchtigungen zu rechnen.