Wegen einer geplanten Baumaßnahme zwischen Thallichtenberg und Breitsesterhof müssen im Vorfeld von den Anliegern Bäume in größerem Umfang gefällt werden. Deshalb wird die Landesstraße 176, die in Richtung Baumholder führt, vom 12. Oktober (7.30 Uhr) bis zum 14. Oktober (18 Uhr) vollgesperrt. Das hat der Landesbetrieb Mobilität mitgeteilt. Die Umleitungsstrecke führt über Pfeffelbach, Freisen nach Mettweiler sowie in umgekehrter Richtung.