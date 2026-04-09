Mitte April beginnen in Schönenberg-Kübelberg größere Straßenbauarbeiten. Das hat lange Umwege für Autofahrer zur Folge. Warum der LBM bei der Vollsperrung bleibt.

Den Auftakt der Bauarbeiten macht die Schmittweiler Straße, Teil der Kreisstraße K4, die unter Vollsperrung erneuert wird. Im nächsten Jahr folgt die Saarbrücker Straße, die zur B423 gehört und ebenfalls komplett gesperrt werden muss. Die Vollsperrungen betreffen viele Autofahrer: Der Landesbetrieb Mobilität (LBM) geht von mehreren Tausend Fahrzeugen pro Tag aus.

Lange Umleitungen sind unvermeidlich, was bei Bürgern und Unternehmen auf Kritik stößt. Bürger betonten Bedenken: Die Saarbrücker Straße sei fast neun Meter breit, sodass man die Arbeiten auch in Teilsperrung durchführen könnte. Stephan Bartenbacher vom LBM erläuterte auf Anfrage, warum eine Vollsperrung notwendig ist: Sicherheitsrichtlinien der Berufsgenossenschaft erlaubten keine Teilsperrung, da mit dieser zu große Gefahren verbunden seien. Eine Teilsperrung würde zudem eine Ampelregelung erfordern, die in den Stoßzeiten zu langen Staus über mehrere hundert Meter führen würde. Hinzu kommen Kanalarbeiten, die die gesamte Straßenbreite betreffen und eine Teilsperrung unmöglich machen.

Umwege verursachen erhebliche Mehrkosten

Neben den verkehrstechnischen Argumenten gibt es auch wirtschaftliche Sorgen. Jürgen Ranker, Betreiber eines Baustoffhandels in Schönenberg-Kübelberg, rechnet mit erheblichen Mehrkosten. Während der Sperrung müsste er seine Lkw über Miesau umleiten, statt die Saarbrücker Straße zur Autobahn A6 direkt zu nutzen. Für seinen Familienbetrieb, der seit 1955 besteht und 35 Mitarbeiter beschäftigt, summieren sich die zusätzlichen Kosten auf mindestens 12.000 Euro pro Monat – durch Mautgebühren, Treibstoff und längere Arbeitszeiten.

Eine Ausweichstraße für Pkw während der Sanierung der Saarbrücker Straße ist die Herzogstraße. Sie ist aber für den Schwerlastverkehr nicht zugelassen. Foto: Eric Sayer

Ranker betont, dass er für den nationalen und internationalen Transport moderne Lkw einsetzt. Er hofft, dass die Herzogstraße für sein Unternehmen geöffnet wird, sodass die Umleitung umgangen werden kann. Schwerlastverkehr darf die Straße eigentlich nicht befahren, doch der Unternehmer hofft auf eine Ausnahmegenehmigung für ortsansässige Firmen. Trotz aller Kritik betont der LBM, dass die Bauarbeiten langfristig die Straßeninfrastruktur verbessern werden.

Belastungen so gering wie möglich halten

Die Arbeiten in Schönenberg-Kübelberg zeigen exemplarisch, wie komplex die Planung großer Straßenbauprojekte sein kann: Sicherheit und Technik auf der einen Seite, Umleitungen, Zeitverlust und wirtschaftliche Belastungen auf der anderen. Das Problem des Baustoffhändlers Ranker tritt erst im nächsten Jahr auf, wenn die Saarbrücker Straße saniert wird. Bürgermeister Christoph Lothschütz (CDU) kündigte an, dass mit dem LBM gesprochen werde, um ein Konzept zu entwickeln, das die Belastungen für die Bürger möglichst gering halte.

Lothschütz betonte, dass die Bauarbeiten in der Saarbrücker Straße nicht in Teilsperrung durchgeführt werden können. Vielleicht könne eine Lösung entwickelt werden, mit der der Baustoffhändler leben könne. Vorher müsse jedoch geprüft werden, ob Ausweichstraßen einen geeigneten Unterbau und eine ausreichende Breite aufweisen, um befahren werden zu können, sagte Lothschütz.