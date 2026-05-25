Wer aus Richtung Kusel respektive von der Autobahn 62 kommend ins St. Wendeler Land gelangen möchte, muss ab kommenden Mittwoch bei jeder Fahrt hin und zurück mehr Zeit und Benzinkosten einkalkulieren. Ab 27. Mai wird ein Teilstück der Bundesstraße 420 zwischen Konken und Selchenbach dichtgemacht. Sieben Wochen lang ist zwischen der Abzweigung nach Herchweiler im Ostertal und dem Kreisverkehr bei Selchenbach kein Durchkommen mehr.

Am 18. Juli soll die Sache aber bereits erledigt sein. Das teilt der Landesbetrieb Mobilität (LBM) mit. Ausmaß der Arbeiten und Straßenbreite verlangten allerdings während der Straßenbauarbeiten nach einer durchgängigen Vollsperrung, so die Behörde. Die ausgeschilderte Umleitungsroute vom Ende der Baustelle in Selchenbach bis zu deren knapp zwei Kilometer entfernten Anfang bei der Einmündung der Kreisstraße 14 mit den beiden Straßenzweigen nach Herchweiler und Albessen beträgt immerhin rund 30 Kilometer.

Zu sanierendes Stück Straße gut 1,5 Kilometer lang

Dies aber betrifft wohl die allerwenigsten Verkehrsteilnehmer: Wer „nur“ Selchenbach umfahren muss, um tiefer ins Ostertal zu gelangen, beschreibt einen Bogen gen Osten zu. Die Route führt über Herschweiler-Pettersheim (von Herchweiler her über Langenbach) nach Krottelbach, Altenkirchen und Frohnhofen nach Werschweiler. Von dort aus geht’s nach St. Wendel oder eben in Richtung Pfalz. Diese Route nach Selchenbach führt über Niederkirchen und dessen Ortsteile zur Ländergrenze.

Saniert wird die Bundesstraße auf einem Abschnitt von rund anderthalb Kilometern. Die Erneuerung erfolgt laut Landesbetrieb im sogenannten Hocheinbau. Gemeint ist damit, dass die Asphaltdecke abgefräst und dann eine neue, etwas stärkere aufgebaut wird.

Maßnahme schlägt mit 610.000 Euro zu Buche

Und wenn man schon mal dran ist: Die zum Teil schmalen Bankette sollen im Zuge der Bauarbeiten verbreitert werden. Marode Fahrbahndurchlässe und Entwässerungseinrichtungen gilt es auszutauschen. Für all das stehen laut LBM Gesamtkosten von rund 610.000 Euro im Raum. Die Herausforderung wird gestemmt von der Firma Juchem mit Sitz in Niederwörresbach.

Wegen der Vollsperrung sind auch Anpassungen im Omnibusverkehr erforderlich. Das betrifft den Linien- wie den Schülerverkehr. Mehrere Fahrten werden zeitlich angepasst oder führen über geänderte Routen, teilt die Bahntochter Regio Bus mit. Alle geänderten Fahrzeiten seien in den Fahrplanaushängen vor Ort ersichtlich und in der Fahrplanauskunft unter www.vrn.de einzusehen.