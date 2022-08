Am Samstag, 27. August, wird das Ottweiler Altstadtpflaster zur Bühne der Straßenmusik. Klassik, Rock und Pop, Jazz und Liedermacher: Die Besucher erwartet ein bunter Mix aus der Musikszene.

Auftakt ist der gemeinsame Einzug um 18 Uhr an der Gaststätte „Zur Sonne“ in der Wilhelm-Heinrich-Straße. Anschließend werden die Straßenmusiker ihre Beiträge an unterschiedlichen Standorten präsentieren, bevor eine Jury gegen 22.30 Uhr die besten Gruppen und Solisten auswählt. Diese werden zum Abschluss auf dem Rathausplatz nochmals auftreten.

Organisiert und begleitet wird das Festival in Zusammenarbeit mit unterschiedlichen Partnern. Verantwortet wird es von einer Abteilung des Heimat- und Verkehrsvereins der Stadt Ottweiler. Der Eintritt ist frei, um Spenden für die Musiker sowie für den sozialen Zweck wird gebeten. Der diesjährige Spendenerlös durch die Buttonausgabe geht dem Deutschen Roten Kreuz zu.

Info