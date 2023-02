Um 10.11 Uhr ging es am Samstagvormittag los: Die Straßenfasnacht des Karnevalvereins Kusel wanderte durch die Kreisstadt: vom Bahnhof bis zum Kochschen Markt. Dorthin waren jedoch nur wenige Standbetreiber zum sogenannten Unterhosenmarkt angereist.

Fasnachtsschlager schallten durch die Bahnhofstraße – unter den etwa 40 Teilnehmern waren Musiker aus Kusel, Bedesbach, Erdesbach, Ulmet, Lauterecken und Wolfstein. Am kleinen Kreisel wurde Polonaise getanzt, Geschäftsleute verteilten Schnäpschen zum Aufwärmen. Bonbons wurden an die kleinen Zuschauer verteilt, von denen einige die Strecke säumten. Wenig los war jedoch auf dem sogenannten Unterhosenmarkt auf dem Kochschen Markt – einst ein Besuchermagnet, gab es dieses Mal nur wenige Stände. Am Nachmittag spielte dort die Band Fullhouse.