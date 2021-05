Für den Ausbau der Homburger Straße in Richtung Herschweiler-Pettersheim setzte der Gemeinderat den Finanzierungsanteil der Gemeinde an Gehweg und Beleuchtung auf 50 Prozent fest. Ortsbürgermeister Karl Friedrich Knecht hofft, dass die Bauarbeiten an der L 350 in diesem Jahr starten können. Ein Termin stehe noch nicht fest.

Verzögerungen gibt es indes beim Ausbau der Albesser Straße sowie des Parkplatzes am Friedhof. Knecht machte die Telekom dafür verantwortlich, die – wie schon so oft bei Baumaßnahmen in Konken – „wieder nicht in die Gänge“ gekommen sei, um offen liegende Kabel zu verlegen. Aktuell gebe es deshalb erneut einen Baustopp. Allerdings hofft der Ortsbürgermeister, dass Straße und Parkplatz noch vor dem Sommer fertig sind. Weitere Verzögerungen registriert Knecht beim Ausbau der Kirchenstraße. Dort herrsche aktuell Stillstand wegen der Glasfaserverlegung von Inexio, berichtete er.

In Höhe des Kulinarischen Hauses soll nach dem Willen des Gemeinderates ein Zebrastreifen über die B 420 angelegt werden. Argumentiert wird mit älteren Personen, die demnächst in das Wohnprojekt der Arbeiterwohlfahrt einziehen werden. Zudem sollen Schul- und Kindergartenkinder aus dem Neubaugebiet sicherer über die Straße kommen. Ob ein Zebrastreifen eingerichtet werden kann, entscheidet der Landesbetrieb Mobilität nach einer Verkehrszählung.

Vom Ausbau des Spielplatzes sind Knecht zufolge noch rund 11.000 Euro übrig. Diese sollen in ein Sonnensegel sowie in Spielgeräte investiert werden.

Für den bereits länger abgeschlossenen Ausbau in der Schul- und Selchenbacher Straße sowie für die Gehwege in der Hauptstraße sprach sich der Gemeinderat für eine Kostenspaltung aus. Hintergrund ist, dass Endabrechnungen wegen der laufenden Flurbereinigung noch nicht erstellt sind. Durch die Kostenspaltung könne nun ein Teil beglichen werden.