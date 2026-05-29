Die Straße Kohlhütte in Brücken wird ausgebaut. Gleichzeitig werden auch die Wasser- und Abwasserleitungen erneuert. Warum die Arbeiten zügig beginnen müssen.

Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung obliegen den Werken der Verbandsgemeinde Oberes Glantal. Geplant ist, sowohl die privaten als auch die öffentlichen Anschlüsse inklusive den Hauptleitungen zu erneuern, wie Bürgermeister Christoph Lothschütz (CDU) in der Sitzung des Verbandsgemeinderates erläutert. Außerdem soll in der Straße Zum Krämel ein 85 Meter langes Wasserleitungsstück ausgetauscht werden. Für die Gesamtmaßnahme waren samt Planungen Kosten in Höhe von rund 910.000 Euro veranschlagt. Inzwischen liege der Verwaltung ein Förderbescheid vor. Die Genehmigung setze jedoch voraus, dass bis 30. Juni mit den Arbeiten begonnen wird.

Nicht zuletzt aus diesem Grund sind bereits Angebote eingeholt worden. Fünf Firmen haben sich an der Ausschreibung beteiligt. Einstimmig hat der Rat nun dem günstigsten Bieter, der Firma Baumgarten aus Enkenbach-Alsenborn, den Zuschlag erteilt. Für die Erneuerung der Kanalisation in der Kohlhütte werden laut Angebot 62.400 Euro fällig. Für die Sanierung der Wasserleitung müssen knapp 150.000 Euro, für die Leitung in der Straße Zum Krämel etwa 139.000 Euro aufgewendet werden. Die von den Werken zu erbringenden Leistungen schlagen mit 73.000 Euro (Kanalisation) beziehungsweise 482.000 Euro (Wasserversorgung) zu Buche.