Der Ausbau der Ortsdurchfahrt Kappeln von Grumbach bis zur Kreuzung ist bereits vom Kreis durchgeführt worden. Im Haushalt der Ortsgemeinde für die Jahre 2022 und 2023 sind nun für den Rest der Straße – vom Gemeindehaus in Richtung Merzweiler – 200.000 Euro eingestellt. Dieser Abschnitt wird vom Land ausgebaut. Ortsbürgermeister Otfried Buß erklärte, dass, ähnlich wie in Rothselberg, die Vorplanung bereits über die Gemeinde abgeschlossen worden sei und die Planung nun durch den Landesbetrieb Mobilität erfolge. Der Ortsbürgermeister hofft, dass die Ausschreibung aufgrund des Planungsstandes im Herbst erfolgen und der Ausbau 2023 in Angriff genommen werden kann.