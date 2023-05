Welchweiler. Der Endausbau des Neubaugebiets „Weidengasse-Allengärten“ rückt näher. Im kommenden Monat soll die Planung vorgestellt werden.

Das Neubaugebiet beschäftigt den Gemeinderat Welchweiler schon seit vielen Jahren. Nach und nach zeichnet sich ein Ende ab, der Endausbau steht bevor. In der jüngsten Sitzung war ein Vertreter des Kaiserslauterner Ingenieurbüros Frey zu Gast. Ortsbürgermeister Horst Christoffel hatte ihn zu der Sitzung eingeladen, da noch Fragen zum Endausbau aufgetaucht waren. Im Rat wurde diskutiert, ob die Straße gepflastert oder asphaltiert werden sollte. Laut Ortsbürgermeister sei es der mehrheitliche Wunsch des Rates, dass die Straße asphaltiert wird. Der Ingenieur habe die Wünsche aufgenommen und wird sie in die Planung einarbeiten, die in der nächsten Sitzung im Juni vorgestellt werden soll.