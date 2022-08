Wegen der Kerwe ist die Straße An den Mühlen seit Mittwoch, 4. August, 16 Uhr, bis Montag, 8. August, 22 Uhr, gesperrt. Das teilte die Verbandsgemeindeverwaltung Lauterecken-Wolfstein mit. Die Umleitung ist ausgeschildert und erfolgt über die B420 bis zur Einmündung Wahrbachstraße in St. Julian, von dort über die Friedhofstraße und An der Lenschbach bis zur Einmündung Horschbacher Straße in Glanbrücken und umgekehrt. Weitere Infos erteilt die Straßenverkehrsbehörde der Verbandsgemeinde unter der Telefonnummer 06382 7910.