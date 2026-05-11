Die Kuseler Fußgängerzone verändert sich: Mehrere Geschäfte mussten oder werden in den nächsten Wochen schließen, was bei vielen Bürgern Fragen zur Zukunft der Innenstadt aufwirft. Die Redaktion der „Westricher Rundschau“ möchte deshalb wissen: Wie erleben Sie, liebe Leserinnen und Leser, Kusel im Alltag? Zieht es Sie noch regelmäßig in die Fußgängerzone und falls ja, warum? Was gefällt Ihnen nach wie vor gut, was fehlt Ihnen – und wie könnte die Stadt attraktiver für Besucher werden? Schreiben Sie uns gerne Ihre Eindrücke, Wünsche und Ideen per E-Mail an redkus@rheinpfalz.de oder via Whatsapp-Nachricht an 06381 9212-12. Ausgewählte Zuschriften möchten wir veröffentlichen.