Tennis: Bis vor kurzem war an einem Sonntagmorgen im saarländischen Homburg noch Licht in der Tennishalle zu sehen. Dort war erlaubt, was in Rheinland-Pfalz längst verboten war: Hallentennis. Nun haben die Amateure deutschlandweit Pause. Doch wie reagieren Hallenbetreiber darauf?

Etwa fünf Kilometer entfernt von der Landesgrenze zwischen Rheinland-Pfalz und dem Saarland leuchtete an der Tennishalle des Blau-Weiß Homburg durch die Fenster des Gebäudes ein dumpfes Licht