Spiel- und Multifunktionsplatz, Bushaltestelle, Wanderwege in der Nähe. Viele Menschen halten sich am Dorfgemeinschaftshaus in Börsborn auf oder passieren es. Für alle, die ein dringendes Bedürfnis verspüren, wird es dort bald eine Lösung geben: die Gemeinde baut eine öffentliche Toilettenanlage – auch dank Mittel aus dem Leader-Programm.

Die Gemeinde wirbt mit drei Wanderwegen