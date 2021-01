Auch 2020 haben wir und unsere Mitarbeiter zuweilen bei Formulierungen knapp daneben gegriffen. Glücklicherweise haben wir in vielen Fällen noch verhindern können, dass Stilblüten erschienen. Hier eine kleine Auswahl dessen, was so besser nicht erschienen ist.

Unter anderem wollten sie wissen, in welchen Jahren die Schienen verlegt worden seien und wie künftig gewährleistet werde, dass es wieder zu Gleisverwerfungen kommt, wegen denen die Strecke gesperrt werden muss.

Schon am 2.1. die erste... So rettet man die Lautertalbahn mit Sicherheit nicht..

Über eine Luke ging’s über eine steile Treppe in einen, zirka 1,50 hohen und nur in gebückter Haltung befindlichen Vorraum.

Den in gebückter Haltung befindlichen Vorraum müssen wir uns mal stehend anschauen.

Es entstand ein Streifschaden am linken hinteren Heck

Den Streifschaden am linken vorderen Heck hätten wir uns auch gerne betrachtet.

Wolfgang Schäfer informiert über Behandlung von Augenerkrankungen durch Diabetes.

Da hat der Autor offenkundig eine neue Behandlungsmethode für Kurzsichtige entdeckt.

Ab 20.15 Uhr tritt die Irish Falk Band Giff Gaffy mit Livemusik auf.

Okay, über den Falk-Folk schauen wir mal weg. Aber ne Band, die bei ihrem Auftritt Livemusik macht? Das schockt uns jetzt.

Denn keine Arbeit scheut ihn.

Scheint eine Arbeit ohne Skrupel zu sein..

Bei der SpVgg Theisbergstegen-Etschbach,

Bei all den Fusionen und Spielgemeinschaften kann man auch mal den Überblick verlieren.

Anhand der Statistik der vergangenen fünf Jahre ist im Oberen Glanteil kein ganz deutlicher Corona-Ausfall erkennbar.

Ein Teil, das bei uns viele Fragezeichen aufwirft.

Beide Saldos müssen über sogenannte Kassenkredite ausgeglichen werden. Die belasten derzeit den Gemeindesäckel mit rund 272.227 Euro.

Die Saldos hätten wir vielleicht noch geschluckt. Aber der Säckel war dann doch zuviel.

Großzügig verteilt, mit der Schnauze in Richtung Bühne geparkt, dürfte es für die Besucher eine völlig neue Erfahrung gewesen.

Vermutlich die Schnauzen der Besucher. Oder doch der Autos? Wir fragen mal nach.

Als weitere Pfründe der Gemeinde erwähnt Architekt Dockendorf die auf Steinbacher Gemarkung gefundenen und im Speyerer Exil „lebenden“ beiden römischen Portallöwen. Sie sind zirka 1720 Jahre alt und stammen noch aus der Römerzeit,

Gleich ein doppelter... Erst die Pfründe, die wohl Pfunde sind, mit denen man wuchern kann. Und dann römische Löwen, die aus der Römerzeit stammen. Gut, wir hatten befürchtet, sie wären von den Kelten. Oder den Germanen. Oder von wem auch immer.

St. Julian sei für junge Familien vor allem durch Kindergarten und Schule lukrativ

Wirkt wie eine sehr lukrative Formulierung.

Für Menschen und andere Tiere soll diese Methode ungefährlich sein.

Nur nicht für Eichenprozessionsspinner, Autoren und andere Tiere.

Im Nachhinein stuft Emily ihr Lernpentium für richtig ein.

Ist vermutlich der Lernpentium-Prozessor 4 von Intel

Die A-Junioren des JFV Pfälzer Bergland sind souveräner Staffelsieger in der Kreisliga Westpfalz Nord und dürfen damit zur kommenden Spielzeit in der Landesliga antreten. Der Konkurrenz blieb von Anfang an nur der Blick in den Rückspiegel.

Was die Konkurrenz da wohl gesehen hat?

Suammarum

Wir tippen bei diesem Wort auf sumerische Ursprünge.

Thomas Wendland stimmte zu. Er halte es jedoch für fraglich, Flächen auszuweisen. „Wir müssten an der B 420 Verbotsschilder aufstellen oder Parkflächen ausweisen, sonst bringt es nichts. Doch wo fängt man an und wo hört man auf?“, schulterzuckte er.

Da haben wir auch gezuckt. Nicht nur mit der Schulter.

Auch das kommende Sommerfest wurde frühzeitig gekenzelt.

Wir freuen uns, wenn unsere Mitarbeiter englische Wort eindeutschen.

Das Konzert im Mühlenhof der Reismühle war wieder einmal ein Genuss für Gaumen und Seele.

Diesen Satz kann man sich getrost auf der Zunge zergehen lassen. Und die Musik gleich mit.

„Wuff, wuff“, so begrüßte Robin Hund, ein neunjähriger Labrador-Neufundländer-Golden Retriever Mischling, am Samstagnachmittag schweifwedelnd die Besucher auf Burg Lichtenberg bei einem kleinen Mittelaltermarkt.

Ein Textanfang, wie wir ihn uns wünschen. Dafür gibt’s von uns ein donnerndes „Kläff-Kläff“ und ein schallendes „Knurr“.

Auch die Funktion des Tors der Freiwilligen Feuerwehr funktioniert nur eingeschränkt.

Irgendwie funktioniert dieser Satz nicht. Oder nur eingeschränkt.

Das negative Niederschlagskontingent der letzten Monate scheint dadurch jedoch (etwas) aufgebessert zu werden.

Das negative Sprachkontingent dieses Textes wird hier aber auch aufgebessert.

Der zarte Wind von Fort Knox wehte auch beim TTC Brücken in den vergangenen Monaten. Denn die Turn- und Festhalle in Brücken wurde von der Verbandsgemeinde gesperrt und erst nach den Sommerferien der Schulen wieder geöffnet.

Wenn wir dort jetzt noch Gold finden würden...

Dies begünstigt eine leichte Labilisierung in der Atmosphäre

Herrje. Das Wetter wird immer schwieriger. Scheint eine Art Klimasprachwandel zu sein.

Die Corina-Pandemie führt zu höherem Wasserverbrauch in den privaten Haushalten.

Wir hätten Kotau vor allen Corin(n)as machen müssen.

Ortsbürgermeister Frank Kohl informierte über den Breitbandausbau in Heinzelhausen.

Das haben offenbar die Heinzelmännchen übernommen.

Der Autofahrer kam mit leichten Verletzungen davon. Der Schulbus wurde leichter beschädigt.

Nicht schön, dass es den Bus leichter erwischt hat als den Autofahrer.

Die Distanz zu ihrer Heimat im Landkreis Kaiserslautern habe sie vermisst.

Sie hat offenbar ein sehr distanziertes Verhältnis.