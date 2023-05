Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Vorgespräche über mögliche Sanierungsgebiete sind angelaufen. Um den Bürgern Anreize zu schaffen, in den Ortskern zu investieren, balancierte der Gemeinderat am Dienstagabend auf der einen Seite mit Baurecht und auf der anderen mit Einkommensteuerrecht. Wecken steuerliche Vorteile die Lust am Sanieren?

In Sankt Julian kündigte der Gemeinderat den Kampf gegen den Ortskern-Tod an. Die Strategie lautet: Sanierungsgebiet. Wer in einem solchen lebe und Modernisierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen