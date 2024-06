Da es um den Haushalt der Gemeinde Dunzweiler nicht gut bestellt ist, halten sich die für die nächsten zwei Jahre geplanten Investitionen in Grenzen. Bei der jüngsten Sitzung stimmten die Ratsmitglieder den Haushaltsplänen 2024 und 2025 zu.

Wegen der klammen Lage kann die Gemeinde nur notwendige Maßnahmen in Angriff nehmen. Zwar sind 2024 noch Investitionen in Höhe von 317.000 Euro vorgesehen. Den größten Posten mit 250.000 Euro macht jedoch der Umbau der Kita aus, für den eine Zuwendung von 225.000 Euro zu erwarten ist. Zu Buche schlagen weiter zwei Defibrillatoren für 4000 Euro, Verkehrsschilder für 3000 Euro und der Brandschutz für das Dorfgemeinschaftshaus (DGH) für 60.000 Euro. Um diese Ausgaben zu stemmen, muss ein Kredit über 92.000 Euro aufgenommen werden. Im kommenden Jahr wird die Gemeinde Photovoltaik-Anlagen für öffentliche Gebäude für 62.000 Euro erwerben. Dafür ist ein Kredit notwendig.

Nach Vorgaben der Kommunalaufsicht muss der Ergebnishaushalt ausgeglichen sein. Ist er aber für beide Jahre nicht. Im laufenden Jahr weist er einen Fehlbetrag von 23.460 Euro aus und im kommenden Jahr von 68.840 Euro. Bedeutet in der Konsequenz: Dunzweiler muss die Gewerbesteuer B von derzeit 363 auf 828 Prozent anheben, wie Christine Braun, zuständige Haushaltssachbearbeiterin bei der Verbandsgemeinde Oberes Glantal, erläuterte. Darauf schränkte Braun ein: Bleibt der Anteil der freiwilligen Aufgaben in diesem Jahr unter 40 und im nächsten unter 30 Prozent, wird die Gewerbesteuer B lediglich auf 600 Prozent angehoben. „Das ist ein Angebot der Kommunalaufsicht.“ Die Finanzierung freiwilliger Investitionen wird jedoch hinzuaddiert.

Was heißt das konkret? Freiwillige Investitionen müssen über eine Laufzeit von 20 Jahren verteilt über die Grundsteuer B finanziert werden. Der Brandschutz für das DGH ist eine solche freiwillige Leistung. Da in der Einrichtung aber der Ortsgemeinderat tagt, werden lediglich 60 Prozent der Ausgaben als freiwillige Leistung tituliert, der Rest als Pflichtaufgabe. Braun rechnete vor: Der Anteil der freiwilligen Leistung beträgt somit 36.000 Euro, der Pflichtaufgabe 24.000 Euro. Umgelegt auf 20 Jahre bedeutet das, dass jährlich 1800 Euro auf das Volumen der freiwilligen Leistungen addiert werden. Und in der Folge, dass die Grundsteuer B um zehn Prozentpunkte, sprich auf 610 Prozent angehoben werden muss. Das mussten die Ratsmitglieder hinnehmen. Denn die Alternative wäre eine Interimswirtschaft, wie Braun darlegte. Und das hieße, dass die Kommunalaufsicht den Haushalt beschließen würde.

Grundsteuer A und Gewerbesteuer bleiben unverändert

Was die höhere Grundsteuer B für die Bürger in Euro ausmacht, hatte die Haushaltssachbearbeiterin bereits ausgeklügelt: von den insgesamt 424 Objekten in Dunzweiler zahlen künftig die Eigentümer von 186 Objekten zwischen 50 und 100 Euro im Jahr mehr; von 144 zwischen 20 und 50 Euro mehr und von 60 zwischen null und 20 Euro mehr. Auf 26 kommt ein Plus zwischen 100 und 150 Euro zu, auf acht zwischen 150 und 500 Euro.

Unverändert bleibt die Grundsteuer A bei 345 Prozent, die Gewerbesteuer bei 380 Prozent. Die Hundesteuer wurde bereits im vergangenen Jahr angehoben. Sie liegt für den ersten Hund bei 55 Euro, für den zweiten bei 70 Euro und für jeden weiteren bei 90 Euro.

Feldwegebeitrag erhöht

Außerdem kommt die Gemeinde nicht umhin, den Feldwegebeitrag zu erhöhen. Er steigt nächstes Jahr von bisher 18 auf 20 Euro pro Hektar und Jahr. Auch in diesem Bereich, meinte Braun, hielten sich die Mehrausgaben für die Bürger in Grenzen. Ortsbürgermeister Volker Korst (CDU) plädierte dafür, diese Vorlage anzunehmen. „Wir müssen uns wie bisher auf das Notwendigste beschränken und den Boden für die Zukunft ebnen.“ Eine Interimswirtschaft wäre sicher nicht wünschenswert.