Schönenberg-Kübelberg. Die Pfarrei Heiliger St. Christophorus möchte auch in diesem Jahr, vom 6. bis 8. Januar Sternsinger in alle Orte schicken. Derzeit sieht es aber so aus, als würden sich nicht genügend Sternsinger finden. Dennoch könne, teilte die Pfarrei mit, der Segen in alle Häuser verbreitet werden.

Wie schon in den vergangenen beiden Jahren, werde es auch dieses Jahr wieder eine Segenspost mit einem Aufkleber geben. So könnten auch Haushalte den Segen erhalten, in denen keine Sternsinger unterwegs seien. Weitere Infos dazu gibt es auf der Internetseite der Pfarrei www.pfarrei-schoenenberg-kuebelberg.de.

Mit dem Sternsingen werden die Projekte von Karl Schaarschmidt und Andreas Krupp in Kenia sowie eine mobile Klinik im Süden der Zentralafrikanischen Republik unterstützt. Spenden kommen auch dem Sammeltopf des Kindermissionswerkes zugute kommen, das Kinderhilfsprojekte in 91 Ländern unterstützt. Spenden können bei den Sternsingern oder im Pfarrbüro abgegeben werden.