2905 Euro haben die Sternsinger in Offenbach-Hundheim gesammelt. Wie die Gemeinderätin Dorothea Horbach berichtet, geht das Geld an elf Caritas-Zentren in der Ukraine. Dort unterstütze man Kinder, deren Eltern im Ausland arbeiten und Familien deshalb lange getrennt sind. Wegen der Corona-Pandemie erhielten Bürger auf Wunsch ihren Segen als Aufkleber per Post; spenden konnte man per Rücksendeumschlag. Das Motto der Sternsinger-Aktion lautete: „Kindern Halt geben - in der Ukraine und weltweit“.