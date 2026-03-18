69 überdachte Stellplätze für Wohnmobile sowie 18 Parkflächen für Autos möchte ein Grundstückseigentümer in der Waldmohrer Industriestraße anlegen. Was die Stadt dazu sagt.

Eine Bauvoranfrage für die Schaffung der Wohnmobil- und Auto-Stellplätze in der Industriestraße ist bei der Verwaltung eingegangen. Darüber hatte nun der Waldmohrer Stadtrat zu befinden. Stadtbürgermeisterin Charlotte Jentsch (SPD) erläuterte, dass das betreffende Gelände in einem als Gewerbefläche ausgewiesenen Umfeld liege. Wenngleich sie bedauere, dass dieses große Areal nicht für die Ansiedlung eines Betriebs genutzt werde, der Arbeitsplätze schaffe, sei der Antrag doch rechtens und könne nicht verwehrt werden. „Es gibt Unternehmer, die suchen Premiumflächen und finden keine. Und hier werden Parkplätze geschaffen“, monierte Jochen Mohrbacher (WG Impuls). „Das ist doch nicht das Ziel unseres Industriegebiets.“

Jentsch stimmte ihm grundsätzlich zu, verwies aber darauf, dass „wir nicht eingreifen können. In den 70er, 80er Jahren sind im Industriegebiet leider solch große Parzellen verkauft worden.“ Das würde heute nicht mehr so passieren, Anliegen und Zwecke würden genauer hinterfragt, betonte Jentsch. Auf die Entscheidung des Bauherrn habe das Votum des Stadtrats im Grunde keinen Einfluss, beantwortete sie die Frage eines Ratsmitglieds. „Es handelt sich um Privatgelände.“ Und es liege kein rechtlicher Grund vor, das Einverständnis zu versagen. „So sind nun mal die Vorschriften. Wir haben allerdings nichts davon, außer mehr Verkehr“, sagte die Stadtchefin. Vielleicht würden dann künftig mehr Wohnmobile dort statt in den Waldmohrer Straßen abgestellt werden, gab sich ein Ratsmitglied hoffnungsvoll. Mit 13 Ja- bei drei Nein-Stimmen erteilte der Stadtrat sein Einvernehmen.