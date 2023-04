Hunderte Autos und Motorräder werden an Karfreitag, 10 Uhr, zum vierten „Carfreitag Meet“ auf dem Autohof Preis erwartet.

Bei der Premiere 2019 waren 50 Fahrzeuge vor Ort, im vergangenen Jahr fanden 500 Motorsportfreunde den Weg nach Konken. Freunde hochmotorisierter und alter Fahrzeuge aus der Pfalz, auch aus Bayern, Belgien und Luxembourg werden erwartet. An einem Dezibel-Messstand wird die Lautstärke der Auspuffe und Musikanlagen gemessen. Ein „Foodtruck“ bietet vietnamesische und thailändische Speisen an. Veranstalter ist der Haschbacher Christoph Müller. Das „Carfreitag Meet“ war zuvor von anderen Organisatoren in Kaiserslautern ausgerichtet worden. Wegen Beschwerden der Anwohner habe man sich nach einem neuen Austragungsort umgesehen und sei in Konken fündig geworden, erzählt Müller.